Quelques instants avant le tirage au sort des barrages européens pour la Coupe du monde 2022 organisée au Qatar du 21 novembre au 18 décembre, l'ancien milieu de terrain portugais Tiago avait prié pour ne pas que son pays affronte l'Ukraine en demi-finale de son groupe. S'il a été entendu sur ce point, il a en revanche du souci à se faire pour l'éventuelle finale de groupe que le Portugal pourrait jouer... face à l'Italie.



Lors de ces barrages, les douze sélections en lice ont été divisées en trois groupes. Deux demi-finales dans chacun de ces groupes, et donc trois finales au total pour attribuer les trois précieux tickets réservés aux barragistes. Dans le groupe A, l’Écosse accueillera l'Ukraine, tandis que le pays de Galles recevra l'Autriche. Dans le groupe B, la Russie tentera de l'emporter chez elle contre la Pologne. La Suède aura quant à elle fort à faire face à la République Tchèque.

Vers un coup de tonnerre



Mais les choses sérieuses se passeront probablement du côté du groupe C avec une première demi-finale entre l'Italie et la Macédoine du Nord. De son côté, le Portugal accueillera un gros poisson puisque la Turquie se déplacera chez les champions d'Europe 2016. Si les partenaires de Cristiano Ronaldo s'en sortent, ils pourraient donc retrouver l'Italie en finale de groupe. L'un des deux pays ne verra donc pas le Qatar. Et ce sera déjà un sacré coup de tonnerre.