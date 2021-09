Le Sénégal a poursuivi son sans-faute en allant s'imposer sur le terrain du Congo (1-3), ce mardi à Brazzaville. Si sur le plan comptable les clignotants sont au vert pour les Lions de la Teranga, le contenu laisse toujours le public sur sa faim, et cette victoire fut plus laborieuse que le score peut le laisser penser. Après avoir concédé la première occasion à Makouta (8e), les Lions de la Teranga ouvraient pourtant le score par Boulaye Dia. Bien lancé par Kalidou Coulibaly, l'attaquant ouvrait son compteur en équipe nationale (27e, 0-1). Ce but ne libérait pourtant pas les hommes d'Aliou Cissé, qui laissaient leurs adversaires reprendre confiance. Et un penalty (certes très généreux) transformé par Silvère Ganvoula récompensait les hôtes de leurs efforts juste avant la pause (45e+2, 1-1).



La suite voyait le Congo poser des problèmes à ses visiteurs, sans que la précision ne soit au rendez-vous. Si elles étaient rares, les meilleures occasions étaient plutôt sénégalaises. Des erreurs individuelles allaient être fatales aux Congolais. Irréprochable jusqu'alors, Christoffer Mafoumbi ne maîtrisait pas la frappe d'Ismaïla Sarr et voyait le ballon franchir doucement la ligne (82e, 1-2). Dans la foulée, le portier des Diables Rouges se rendait coupable d'une sortie non maîtrisée sur Sadio Mané. Le joueur de Liverpool transformait le penalty (87e, 1-3). Les Lions de la Teranga n'avaient plus qu'à gérer tranquillement la fin de match. Avec six points, ils occupent la tête du groupe H, avec deux longueurs d'avance sur la Namibie. Le Congo (1 point) et le Togo (0) sont déjà distancés.



Mondialiste sortant comme le Sénégal, le Nigeria a poursuivi son carton plein en allant gagner au Cap-Vert (1-2). Après l'ouverture du score de Dylan Tavares, le défenseur de Neuchâtel Xamax, les Super Eagles ont renversé la vapeur grâce à Osimhen (30e) avant de renverser la vapeur sur un "CSC" de l'infortuné Kenny Rocha (76e).



Enfin, dans le groupe B, la Guinée équatoriale a battu la Mauritanie (1-0) grâce à un penalty d'Iban Salvador (59e), infligeant aux Mourabitounes leur deuxième défaite en deux matchs. Le Nzalang Nacional rejoint la Zambie (3 points) à la deuxième place d'une poule dominée par la Tunisie.



Suite des rencontres à partir de 21 heures avec notamment la rencontre Burkina Faso - Algérie sur le terrain neutre de Marrakech.