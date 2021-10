Les rencontres de mardi pourraient bien nous donner les deux premiers qualifiés pour les barrages de la Coupe du monde 2022. Le Sénégal a de bonnes chances d'en faire partie. Une nouvelle victoire face à la Namibie l'en assurerait. Pour ce déplacement en Afrique du Sud (le terrain de la Namibie est suspendu, ndlr), Aliou Cissé pourra compter sur ses "Anglais" : le Royaume Uni a retiré l'Afrique du Sud de sa liste rouge anti-Covid. La seule incertitude concerne Krépin Diatta. Sorti sur blessure à Thiès lors de la manche aller, le Monégasque pourrait être ménagé. En cas de succès, les Lions de la Teranga seraient qualifiés, quel que soit le résultat de la rencontre Congo - Togo (18h à Brazzaville).



Ils seraient la première équipe à réussir ainsi le sans-faute sur quatre matchs, en attendant la rencontre en retard entre le Maroc et la Guinée, dans la soirée à Rabat (21h) : coaché pour l'occasion par Kaba Diawara, le Syli national aura la tâche délicate d'empêcher les Lions de l'Atlas de réussir pareil carton plein, qui serait là aussi synonyme de qualification pour le prochain tour. Pour rappel, ces barrages verront s'affronter en matchs aller-retour les dix équipes arrivées premières de leur groupe à l'issue des matchs du deuxième tour.



Mise sous pression par l'enchaînement de victoires du Burkina Faso (6 points pris sur 6 possibles conte Djibouti), l'Algérie ne visera rien d'autre que la victoire face au Niger, dans la chaleur sèche du stade Général Seyni Kountché. On suivra enfin le duel à distance entre le Ghana, qui va défier le Zimbabwe (15h), et l'Afrique du Sud, qui reçoit l'Éthiopie (18h) et visera une deuxième victoire en deux matchs contre les Walya, histoire d'être assurée de garder la première place du groupe G.

Programme du mardi 12 octobre :

Groupe A :

18h : Niger – Algérie



Groupe G :

15h : Zimbabwe – Ghana

18h : Afrique du Sud – Éthiopie



Groupe H :

15h : Namibie – Sénégal (à Johannesburg)

18h : Congo – Togo



Groupe I (match en retard) :

21h : Guinée – Maroc (à Rabat)