La rencontre des eliminatoires du Mondial 2022 entre la Guinée et le Maroc n'aura pas lieu comme prévu demain lundi à Conakry. "La situation politique et sécuritaire actuelle en Guinée est très volatile et est étroitement surveillée par la FIFA et la CAF. Afin d'assurer la sécurité et la sûreté des joueurs et de protéger tous les officiels du match entre la Guinée et le Maroc, prévu le lundi 6 Septembre à Conakry, la FIFA et la CAF ont décidé de reporter ce match", indique la Confédération africaine de football dans un communiqué.



Ni la date ni le lieu de la rencontre n'ont été précisées par l'instance. "Les informations concernant la reprogrammation seront communiquées ultérieurement", a conclu la CAF.