La première journée des éliminatoires du Mondial 2022 se termine ce vendredi en Afrique. Dans le groupe B, le mondialiste sortant tunisien ne visera rien d'autre que la victoire, chez lui face à la Guinée équatoriale. Idem dans le groupe C pour le Nigeria, qui peut s'installer en tête en cas de victoire à domicile sur le Liberia. Déjà qualifiés par le passé, l'Afrique du Sud, en déplacement chez son voisin zimbabwéen, et le Ghana, sur sa pelouse contre l'Éthiopie, tenteront aussi de démarrer du bon pied.



Il y a fort à parier que les regards seront tournés prioritairement vers le groupe D, qui met aux prises deux poids lourds du football continental : la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Les Éléphants défient en début d'après-midi le Mozambique. Favoris sur le papier, les hommes de Patrice Beaumelle vont se présenter très diminués sur le terrain des Mambas. Entre les forfaits (Singo, Amad Diallo, Kessié, Seko Fofana et Gervinho) et les joueurs retenus par leurs clubs anglais pour cause de quarantaine, le technicien français va devoir aligner une équipe plus qu'expérimentale, avec pour seuls cadres disponibles les Serey Dié, Gradel, Haller et Boga.



En soirée, le Cameroun connaîtra le résultat de ses adversaires au moment de recevoir le Malawi à Yaoundé. La rencontre se disputera dans un huis clos total et servira de match-test au nouveau grand stade d'Olembe. Livré avec retard, ce nouvel équipement est-il totalement terminé ? On peut en douter : la presse, à l'exception des diffuseurs, a été privée de cette rencontre, sous prétexte d'application stricte du protocole anti-Covid, qui a décidément bon dos. Ivoiriens et Camerounais se retrouveront dès lundi dans une autre enceinte, assurément achevée celle-ci, le stade olympique d'Ebimpé.

Programme du vendredi 3 septembre

Groupe B :

18h : Mauritanie – Zambie

21h : Tunisie – Guinée équatoriale



Groupe C :

18h : Nigeria – Liberia



Groupe D :

15h : Mozambique - Côte d’Ivoire

21h : Cameroun – Malawi



Groupe G :

15h : Zimbabwe – Afrique du Sud

21h : Ghana – Éthiopie