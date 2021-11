Potentiellement décisive en vue des barrages, la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 débute ce jeudi à travers l'Afrique. Si les rencontres du groupe H, dans lequel le Sénégal a déjà obtenu la qualification, seront dépourvues d'enjeu sportif, des duels à distance sont à suivre dans les trois autres poules. Avec 10 points, le Mali aborde cette avant-dernière journée avec deux points d'avance sur l'Ouganda. Les Aigles de Mohamed Magassouba, privés du Lensois Cheick Doucouré, retenu par son club, joueront le Rwanda à Kigali, en connaissant le résultat du match entre les Cranes et le Kenya. Une victoire les qualifiera si l'Ouganda n'a pas gagné précédemment.



Même configuration dans le groupe G : l'Afrique du Sud (1e, 10 points), connaîtra le résultat du match entre l'Ethiopie et le Ghana (2e, 9 points) au moment de recevoir le Zimbabwe, déjà hors-course. Une victoire dans ce derby d'Afrique australe les qualifiera en cas de faux-pas des Black Stars contre les Walya, elles aussi éliminées. Enfin, le suspense est au maximum dans le groupe J, où les quatre équipes peuvent encore se qualifier. La Tanzanie et le Bénin, qui en partagent la première place (7 points), ont l'avantage de recevoir, respectivement la RDC et Madagascar.

Programme du jeudi 11 novembre :

Groupe E :

14h : Ouganda – Kenya

17h : Rwanda – Mali



Groupe G :

14h : Ethiopie – Ghana, à Johannesburg (Afrique du Sud)

20h : Afrique du Sud – Zimbabwe



Groupe H :

17h : Congo – Namibie

20h : Togo – Sénégal



Groupe J :

14h : Tanzanie – RD Congo

17h : Bénin – Madagascar