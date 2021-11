CM 2022 : Le Portugal a de la ressource

Santos a l’embarras du choix

Victime d’une blessure musculaire lors du dernier rassemblement du Portugal, Raphaël Guerreiro, qui a manqué les huit derniers matchs de Dortmund et donc un mois de compétition, a effectué son retour à l’entraînement cette semaine. Une excellente nouvelle pour une équipe du Borussia dont le nouvel entraîneur, Marco Rose, a été contraint de bricoler sur le flanc gauche de sa défense. Alors que les autres joueurs pouvant y évoluer, Nico Schulz, Emre Can et Marius Wolf, ont également été blessés, c’est Thorgan Hazard qui a dû dépanner samedi dernier à Leipzig, où le deuxième de Bundesliga s’est incliné 2-1.Trop juste pour être retenu dans le groupe qui va aller affronter l’Irlande jeudi soir afin de s’emparer de la tête du groupe A, trois jours avant le choc pour la qualification directe face aux Serbes à Lisbonne, le champion d’Europe 2016 va moins manquer à sa sélection. Même à Dublin, alors que le Parisien Nuno Mendes, qui a pris la place de l’ancien Lorientais lors des deux derniers matchs de la Seleçao, est lui suspendu ! Et ce parce que Fernando Santos dispose de nombreuses solutions à ce poste d’arrière gauche, dont celui que le sélectionneur portugais qualifie même de "meilleur latéral du monde", le polyvalent Joao Cancelo, très apprécié par Pep Guardiola et qui a joué 12 matchs à gauche cette saison et 5 à droite avec Manchester City."Tous les arrières latéraux qui sont là peuvent jouer à droite ou à gauche, a-t-il expliqué en conférence de presse. (Diogo) Dalot a déjà joué aux deux postes en sélection, il y a aussi (Nelson) Semedo et (Joao) Cancelo, tout dépend de nos options. Et selon moi, Cancelo est aujourd’hui le meilleur arrière latéral du monde. Mais on verra qui on choisira en fonction du profil de chacun." Un problème de riche pour Fernando Santos, qui a donc l’embarras du choix pour ce déplacement dans la capitale irlandaise. Même si Nuno Mendes, déjà bien installé à Paris, devrait a priori retrouver une place de titulaire face aux Serbes après avoir purgé son match de suspension jeudi.