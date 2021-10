David peut parfois manger Goliath ! La Centrafrique l'a rappelé ce jeudi en réussissant l'exploit de battre le Nigeria (0-1), sur sa pelouse de Lagos. Reprise en mains cet été par l'Hispano-Suisse Raoul Savoy, cette jeune équipe à ossature locale a d'abord résisté à un Nigeria faiblard et peu inspiré. Ni Osimhen, qui envoyait sa tentative au-dessus (27e), ni Iheanacho dont l'enroulé fuyait le cadre (34e), ni Simon (51e) ne parvenaient à régler la mire. Et ce n'est pas l'entrée d'Awoniyi à la pause qui changeait la donne.



Malhabiles sur leurs trop rares offensives, les Super Eagles laissaient peu à peu les Fauves prendre confiance. Une mésentente Uzoho-Balogun causait les premières sueurs froides (64e), et c'est sur un nouveau cafouillage impliquant cette fois Troost-Ekong et Balogun, que Karl Namnganda marquait le but qui allait s'avérer fatal aux sextuples mondialistes. L'attaquant des Herbiers (National 2) relançait un groupe qui paraissait promis aux hommes de Gernot Rohr. Les deux équipes se retrouvent dimanche à Douala (Cameroun) pour la manche retour de cette double confrontation.



Le Nigeria reste leader du groupe C avec 6 points mais subit un sérieux coup d'arrêt et voit le Cap-Vert et la Centrafrique (4 points) revenir à deux longueurs. Le Liberia ferme la marche avec 3 points.



Dans les autres rencontres de cette fin d'après-midi, la Guinée équatoriale a disposé de la Zambie (2-0), grâce à des buts signés Saul Coco (35e) et Emilio Nsue (87e). Rapidement réduits à dix par l'expulsion de Prince Mumba (25e), les Chipolopolo se font doubler par le Nzalang Nacional au classement du groupe A, qui verra la Tunisie recevoir la Mauritanie ce jeudi à Radès (21h). Dans le même temps, l'Ouganda est allé s'imposer au Rwanda (0-1), grâce à Fahad Bayo (41e). Les Cranes s'emparent provisoirement de la première place du groupe E, avant l'opposition entre le Mali et le Kenya, ce jeudi (21h) à Agadir (Maroc).