Commencée samedi, la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 se poursuit ce dimanche à travers l'Afrique. En début d'après-midi, les regards seront tournés vers Douala, où la Centrafrique reçoit le Nigeria. Les Fauves ont réussi l'un des plus grands exploits de leur histoire en allant s'imposer à Lagos (0-1) et vendront chèrement leur peau face à des Super Eagles revanchards.



« Nous y allons pour gagner le match. Nous étions la meilleure équipe jeudi, mais parfois la meilleure équipe ne gagne pas. Nous avons manqué d'efficacité, a déclaré le sélectionneur Gernot Rohr. Nous devons rester calmes et ne pas paniquer, retrouver notre esprit de vainqueur (...) car la défaite a mis tout le monde à terre. » Avec sa jeune équipe composée principalement de joueurs locaux, son adversaire du jour, Raoul Savoy, entend bien profiter de ces doutes.



On suivra également les prestations des équipes en vue lors de la troisième journée : le Bénin, vainqueur en Tanzanie, qui reçoit les Taifa Stars sans Jodel Dossou, exclu du groupe, le Mali, qui se rend au Kenya pour confirmer sa belle victoire de la troisième journée et la Tunisie, qui cherchera à poursuivre son carton plein à Nouakchott face à une Mauritanie bien timorée jusqu'alors.

Programme du dimanche 10 octobre :

Groupe B :

18h : Zambie – Guinée équatoriale

21h : Mauritanie – Tunisie



Groupe C :

15h : Centrafrique – Nigeria (à Douala)

18h : Cap-Vert – Liberia



Groupe E :

15h : Ouganda – Rwanda

15h : Kenya – Mali



Groupe J :

15h : Bénin – Tanzanie

18h : Madagascar – RD Congo