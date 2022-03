Au moment du tirage au sort, en janvier dernier, cette affiche RD Congo - Maroc passait pour la plus déséquilibrée du lot. Mais est-ce vraiment le cas ? Il est vrai que, des dix équipes participant à ces barrages, la RD Congo est la seule à ne pas avoir disputé la dernière CAN. A la place, les Léopards (une seule participation au Mondial, en 1974, en tant que Zaïre) ont eu droit à des stages de préparation.



Qualifiés grâce à un sans-faute lors de des deux dernières journées des poules éliminatoires, face à la Tanzanie et au Bénin, les hommes d'Hector Cuper ont montré qu'ils étaient capables de répondre présent au bon moment. L'expérimenté technicien argentin compte bien appliquer la même recette et rééditer cette opération commando, face cette fois à un adversaire d'un tout autre calibre, en l'occurrence le Maroc.

Coach Vahid joue très gros

Quart de finalistes au Cameroun d'une CAN qu'ils étaient venus pour gagner, les Lions de l'Atlas devront avoir surmonté cette déception (et tiré les leçons de l'échec face à l'Egypte) pour écarter la RD Congo, qui pourra compter sur le soutien d'un public fervent, dans son antre réhabilité du stade des Martyrs.



Remis en question après cette élimination frustrante, le sélectionneur Vahid Halilhodzic joue gros, lui qui a déjà été privé de deux phases finales pour lesquelles il avait pourtant qualifié l'équipe qu'il dirigeait alors (la Côte d'Ivoire en 2010 et le Japon en 2018). Afin de mettre toutes les chances de son côté pour ne pas subir pareille déconvenue, le technicien franco-bosnien est resté droit dans ses bottes, quitte à mourir avec ses idées. Et sans les bannis Noussair Mazraoui et Hakim Ziyech, annoncés un peu imprudemment de retour en sélection.



Sur vos agendas :

25 mars 2022, 16h00 : RD Congo – Maroc, Stade des Martyrs, Kinshasa.

29 mars 2022, 21h30 : Maroc – RD Congo, Complexe Mohammed V, Casablanca.