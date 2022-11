El Kaabi, dindon de la farce

اللائحة النهائية لأسود الأطلس مستعدة لنهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022 🇶🇦

. Le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a communiqué jeudi la. On y retrouve les(Bounou, Saïss, Aguerd, Hakimi, Sofyane Amrabat, Boufal, En-Nesyri) mais aussi les(Mazraoui, Ziyech, Harit), en disgrâce pour diverses raisons sous le règne de Vahid Halilhodzic. La principale surprise est à chercher en attaque avec le(Ittihad FC), qui avait formulé des excuses la semaine passée.Appelés régulièrement durant le mandat de coach Vahid,mais aussi Ryan Mmaee en font les frais. Manquent également dans ce secteur Munir El Haddadi, Soufiane Rahimi et Younès Belhanda, pourtant rappelé en septembre dernier lors des débuts du nouveau coach. On suivra en revanche les premiers pas du(18 ans). Outre la présence habituelle du troisième gardien Ahmed Reda Tagnaouti, la Botola est représentée par deux autres joueurs du, que coacha avec succès Regragui : le latéral gauche Yahia Attiat-Allah et le milieu de terrain Yahya Jabrane.Les Lions de l'Atlas disputeront un dernier match amical de préparation contre la Géorgie, le 17 novembre à Sharjah (Emirats arabes unis). Versés dans le groupe F, les hommes de Walid Regragui affronteront la Croatie (23 novembre), la Belgique (27 novembre) et le Canada (1er décembre).