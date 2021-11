CM 2022 : Le Brésil qualifié dès jeudi ?

Les quasiment qualifiés

[🎞️RESUME] 🏆🌎 Qualif. CDM 2022

💪💪💪 Le Brésil donne une leçon à l'Uruguay, 4-1 !!!

🔥 Une prestation XXL de Neymar avec un but et deux passes décisives !

📈 Le Brésil reste premier et invaincu dans ces éliminatoires, les Uruguayens sont 5èmes.https://t.co/LsncYsts8O

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 15, 2021

Les autres



Le classement



Les matchs

[🎞️RESUME] 🏆🌎 Qualif. CDM 2022

😬 La Colombie pensait s'imposer 1-0 face à l'Equateur avant que la VAR ne décide d'annuler le but !

👉 Les deux équipes se quittent sur un nul 0-0.

📈 L'Equateur est 3ème, la Colombie 4ème !https://t.co/QdNFhT4G4f

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 15, 2021

C'est fait ou presque pour leet l'. A des degrés divers, certes : la Seleçao n'a lâché que deux points sur 33 possibles et compte quinze longueurs d'avance sur la cinquième place de barragiste, avec un match de moins du fait du fameux report du match contre l'Argentine en septembre.Les Brésiliens ont donc de fortes chances de poinçonner leur ticket dès ce mois de novembre, puisqu'il restera ensuite quatre matchs (deux sur une inhabituelle fenêtre en janvier et février, puis deux autres en mars). Ce sera le cas dès la prochaine rencontre face à la Colombie, si Neymar et ses partenaires s'imposent. En revanche, ce sera peut-être encore un peu juste pour les Argentins, qui n'ont que neuf unités de plus que l'Uruguay, cinquième.Si Argentine - Brésil devrait cette fois bel et bien se jouer, et attirera tous les regards la semaine prochaine (dans la nuit de mardi à mercredi), les réels enjeux sur cette fin de parcours sud-américaine concernent bien sûr l'attribution des places de 3 à 5 - la cinquième envoyant en barrages aller-retour au mois de juin, probablement face à la Nouvelle-Zélande puisque la zone Océanie n'a pas organisé ses qualifications à cause du Covid (l'Australie est reversée dans la zone Asie depuis 2006).Seul lepeut être considéré comme hors-jeu, et à un degré moindre lemais tout espoir n'est pas encore définitivement perdu. Le trioa créé un petit trou sur lelaet le, mais tout reste potentiellement à faire. Seuls les Boliviens n'ont pas participé à un Mondial au 21eme siècle, leur dernière présence remontant à 1994. Vous l'aurez compris, les matchs à venir seront donc tous chauds.Argentine 25 pts (-1 match)Equateur 17 ptsColombie 16 ptsUruguay 16 ptsChili 13 ptsBolivie 12 ptsParaguay 12 ptsPérou 11 ptsVenezuela 7 pts(sur 18)Equateur - Venezuela (jeudi 11 novembre, 22h), Paraguay - Chili (vendredi 12 novembre, 0h), Brésil - Colombie (1h30), Pérou - Bolivie (3h), Uruguay - Argentine (samedi 13 novembre, 0h)Bolivie - Uruguay (mardi 16 novembre, 21h), Venezuela - Pérou (22h), Colombie - Paraguay (mercredi 17 novembre, 0h), Argentine - Brésil (0h30), Chili - Equateur (1h15).