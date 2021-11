CM 2022 : Le Brésil-Argentine de septembre sera-t-il vraiment rejoué ?

La Fédération brésilienne espère obtenir la victoire sur tapis vert

Le 5 septembre, l’affiche d’Amérique du Sud entre le Brésil et l’Argentine, comptant pour les qualifications à la Coupe du Monde 2022, avait tourné (très) court. Les supporters se délectaient d’avance du choc entre les deux géants, qui se retrouvent pour le match retour en Argentine dans la nuit de mardi à mercredi. Les joueurs aussi avaient hâte d’en découdre, les nouveaux coéquipiers parisiens Neymar et Lionel Messi en tête. Mais après une entame avortée, les deux têtes d’affiche du Paris-SG se retrouvaient à discuter au bord du terrain d’interminables minutes… L’interruption du match avait été exigée par les autorités sanitaires brésiliennes et après seulement 5 petites minutes à l’Arena Corinthians de Sao Paulo, la fête était stoppée net.Depuis, on ne sait toujours pas quand et si la rencontre sera véritablement rejouée un jour. Les deux Fédérations brésilienne (CBF) et argentine (AFA) ont présenté leur défense, mais la commission de discipline de la FIFA n’a rien décidé. La CBF espère obtenir la victoire sur tapis vert et se dit confiante. Par décret fédéral, les joueurs argentins évoluant en Angleterre ce soir-là (le gardien Martinez, le défenseur Romero et les milieux de terrain Lo Celso et Buendia) devaient se conformer à une quarantaine de quinze jours à leur entrée au Brésil. Mais les trois premiers avaient été titularisés avant que des agents de l'Anvisa (Agence de vigilance sanitaire) et de la police fédérale n'interviennent pour renvoyer tout le monde aux vestiaires. La CBF aurait présenté des documents prouvant que les Argentins savaient qu'ils ne pouvaient pas utiliser ces quatre éléments.De son côté, l'AFA prétend, elle, avoir obtenu l'accord de la Conmebol (la Confédération sud-américaine) pour ne pas se soumettre à cet isolement. Tite, le sélectionneur de la Seleçao, aimerait rejouer le match. Pas vraiment l’Argentine. Alors la rencontre sera-t-elle rejouée un jour ? En théorie, il ne reste que deux possibilités pour le faire. Soit fin janvier lors des 15eme et 16eme journées des éliminatoires de la zone AmSud, soit à la fin mars pour les 17eme et 18eme journées. Des dates lointaines, alors que les deux nations seront normalement qualifiées pour le Mondial 2022. Mais il faudrait convaincre les clubs de laisser les joueurs à disposition quelques jours supplémentaires. Pas évident… Voilà pourquoi le fameux clasico sudaméricain pourrait finalement ne jamais avoir lieu…