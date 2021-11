CM 2022 : L’Allemagne termine dans la confusion

ℹ️ The health authorities have ordered five Germany players to quarantine after one of them came back positive for Covid-19 following last night's tests.#DieMannschaft pic.twitter.com/EW4T1bCGKg

— Germany (@DFB_Team_EN) November 9, 2021



Flick : "Tout le monde devrait être vacciné"

Plus appelé en sélection allemande depuis la fin d’un Euro où il n’aura eu droit qu’à une poignée de minutes en trois matchs, Kevin Volland ne s’attendait pas forcément à être retenu pour la première fois par Hansi Flick pour affronter le Liechtenstein et l’Arménie lors de rencontres sans enjeu en conclusion de la phase qualificative de la Coupe du monde 2022. Mais le Monégasque a été appelé en renfort, tout comme deux joueurs de Wolfsburg, Maximilian Arnold, qu’on n’avait plus vu en sélection depuis 2014, et Ridley Baku. Des éléments convoqués en raison d’une véritable hécatombe au sein de la Nationalmannschaft.Comme l’a annoncé mardi Oliver Bierhoff, le directeur de la Fédération allemande, Niklas Süle a subi un test positif au Covid-19 et a dû quitter le rassemblement pour aller s’isoler, tout comme quatre autres joueurs ayant été en contact avec lui : ses coéquipiers du Bayern Munich Joshua Kimmich, Serge Gnabry et Jamal Musiala, ainsi que Karim Adeyemi du RB Salzbourg. Au total, neuf joueurs, dont Süle, avaient rejoint la sélection à Wolfsburg dans le même avion, et les quatre joueurs restants, dont les noms n’ont pas été dévoilés, ont pu rester mais en se tenant à l’écart du groupe quelques temps et en se faisant tester régulièrement. Et dire que Flick, qui a aussi perdu Julian Draxler, Florian Wirtz et Nico Schlotterbeck sur blessure, pensait "finir l'année sur une note positive"…Depuis sa prise de fonctions, le successeur de Joachim Löw, qui sera honoré contre le Liechtenstein, a tout réussi au presque. Son équipe a été la première à décrocher sa qualification pour le Qatar en s’imposant 4-0 en Macédoine du Nord le mois dernier, remportant ses cinq matchs en inscrivant 18 buts, pour un seul encaissé. Une équipe rajeunie par l’ancien coach du Bayern qui se retrouve donc diminuée pour affronter ses (modestes) adversaires.Notamment en raison de l’absence de Kimmich, dont le cas fait beaucoup parler outre-Rhin, car le Munichois, qui est cas contact, n’est pas vacciné contre le Covid-19, pour "raisons personnelles". Son sélectionneur, qui a assuré que le joueur bavarois n'était "pas un adepte du complotisme", a souligné que la vaccination n’était pas obligatoire en Allemagne et qu’il ne fallait pas juger ceux qui choisissaient de ne pas se faire vacciner. "Mais mon opinion personnelle est que tout le monde devrait être vacciné", a-t-il toutefois tenu à rappeler mercredi celui qui aurait certainement aimer parler plus de football…