La Tunisie a raté une balle de qualification pour les barrages du Mondial 2022, en s'inclinant face à la Guinée équatoriale (1-0), samedi à Malabo. Invaincu à domicile depuis deux ans, le Nzalang Nacional s'est montré à la hauteur de sa réputation d'équipe coriace et s'est replacé dans la course à la qualification (10 points après 5 matchs, comme la Tunisie). Dominateurs d'emblée, les Tunisiens se créaient la première occasion par Sassi (2e), mais peinaient ensuite à bien poser le jeu et à se montrer menaçants.



Il fallait attendre la demi-heure pour voir les choses s'améliorer, quand Khazri était enfin trouvé régulièrement. Jaziri devançait la sortie d'Owono et servait Sliti, qui dévissait sa frappe (40e). Trouvé dans l'axe, Khazri s'enfonçait et frappait du gauche, à côté (41e). Les meilleures occasions survenaient sur coups de pied arrêtés : un coup franc direct de Ganet frôlait la lucarne (44e), un autre, indirect, de Khazri était repris de la tête par Bronn, au-dessus (45e+1).

La Tunisie ne valide pas son temps fort

Revenus des vestiaires avec des intentions plus offensives, les Tunisiens passaient proche de l'ouverture du score quand Sliti ratait le cadre suite à une déviation de Khazri (54e). Les situations dangereuses ne manquaient pas, mais les Aigles de Carthage n'allaient pas concrétiser ce temps fort. Condamnés à gagner pour rester en course, les hôtes procédaient en contre. Salvador sollicitait Ben Mustapha sans le menacer (56e), avant qu'un coup franc direct de Machin ne fasse passer un léger frisson (62e).



La domination changeait peu à peu de camp, alors que des spectateurs faisaient sauter le huis clos théorique. Le coaching, avec les entrées de Nlavo et du vétéran Nsue, donnait le petit supplément d'âme qui manquait encore. Ganet faisait la décision à la conclusion d'une belle action collective (84e, 1-0). La Tunisie, qui restait sur cinq matchs sans défaite sans encaisser de but, perd au pire moment. Tout se jouera mardi soir lors des rencontres Tunisie-Zambie et Mauritanie-Guinée équatoriale : pour se qualifier, la Tunisie devra faire un résultat aussi bon ou meilleur que la Guinée équatoriale.



Les onzes de départ :

Guinée équatoriale : Owono - Akapo, Ndong, Orozco, Coco - Belima, Machin, Ganet, Bikoro - Siafa, Salvador.

Tunisie : Ben Mustapha - Kechrida, Bronn, Meriah, Maaloul - Ben Slimane, Laidouni, Sassi - Sliti, S.Jaziri, Khazri.