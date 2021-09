, ce jeudi à Lubumbashi. Pour ce premier test à la tête des Léopards, le sélectionneur Hector Cuper avait concocté un onze composé principalement d'expatriés d'expérience. Les choses avaient plutôt bien commencé pour les hôtes. Après une première grosse occasion signée Akolo (20e), ils, servi par son compère d'attaque Bakambu (23e, 1-0).Mais cette mise en route réussie n'allait pas libérer la RDC. Au contraire, les tanzaniens se reprenaient et inquiétaient Kiassumbua, qui(36e, 1-1). Le remplacement de Bolasie par Assombalonga, à la pause, ne permettait pas aux Congolais d'inverser la tendance et de se montrer menaçants. Les occasions se faisaient rares.et replongeait les Léopards dans leurs doutes.Dans l'autre rencontre du début d'après-midi,. Cette neutralisation des deux rivaux d'Afrique de l'Est fait les affaires du Mali, vainqueur mercredi du Rwanda (1-0). Les Aigles s'installent en tête du groupe E.