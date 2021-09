C'était le choc du groupe G, ce mercredi soir dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. La première de Louis van Gaal sur le banc des Pays-Bas depuis son retour, officialisé début août. Alors forcément, la rencontre contre la Norvège était attendue. Menée par Martin Ødegaard et Erling Braut Haaland, c'est la Norvège qui a ouvert la marque par son jeune buteur dès la 20ème minute. Toutefois, les Pays-Bas n'ont pas tardé à réagir par l’intermédiaire de Davy Klaassen pour le but de l'égalisation (36ème minute). Par ailleurs, Virgil van Dijk était titulaire en sélection pour la première fois depuis un an.

La Turquie en tête du groupe

Avec le score nul à la pause, les deux équipes n'ont pu se départager lors du second acte, même si les Pays-Bas se sont montrés globalement entreprenants avec 17 tirs enregistrés lors de l'ensemble du match - contre 7 pour la Norvège. Cependant, malgré 66% de possession, la Hollande n'a pas su se montrer capable de faire la différence. Au classement général de ce groupe G, avec sept unités, la Norvège, le Monténégro et les Pays-Bas se situent à une longueur de la Turquie, première. Une sélection turque qui a concédé le nul face au Monténégro (2-2) malgré deux réalisations de joueurs bien connus de la Ligue 1 : Cengiz Ünder (OM) et Yusuf Yazici (Lille).