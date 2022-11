CM 2022 : La liste du Brésil pour la compétition révélée

Des ambitions à concrétiser. Le Brésil s'avancera avec une grande confiance vers la prochaine Coupe du monde au Qatar (18 novembre-20 décembre) alors qu'il disposera d'un groupe G abordable sur le papier (Serbie, Suisse, Cameroun) et débutera le tournoi mondial le 24 novembre prochain, 2 jours après les Bleus, avec une opposition face à la Serbie. Aucune surprise n'est à signaler dans les choix effectués par Tite qui a dévoilé ce lundi la liste des 26 éléments convoqués, sauf peut-être l'absence de Firmino, qui doit composer il est vrai avec un secteur offensif très riche au sein de la Seleção.

Sans Firmino mais avec Gabriel Jesus ou encore Dani Alves



Avec cinq trophées remportés, le Brésil est la plus grande nation de l’histoire et la première nation au classement FIFA s'avancera avec le désir de broder une 6ème étoile sur son maillot alors que le dernier sacre remonte à 2002, et un succès face à l'Allemagne avec un doublé de Ronaldo (2-0). Très efficace et invaincue lors des éliminatoires du Mondial au Qatar (14 victoires en 17 matchs), la sélection auriverde s'appuiera notamment Neymar mais aussi Vinicius, Marquinhos, Thiago Silva ou encore Casemiro afin de monter à nouveau sur le toit du monde. L'inusable Daniel Alves (39 ans) sera également de la partie pour sa 3ème Coupe du Monde sur le plan personnel après les éditions de 2010 et 2014 (forfait en 2018), même si il est appelé à avoir un rôle plus que secondaire sur le terrain.

La liste du Brésil pour la Coupe du Monde 2022 :

Gardiens : Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Défenseurs : Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG), Eder Militao (Real Madrid), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Séville), Daniel Alves (Pumas), Gleison Bremer (Juventus)Milieux : Casemiro (Manchester United), Fred (Manchester United), Lucas Paqueta (West Ham), Fabinho (Liverpool), Bruno Guimaraes (Newcastle), Everton Ribeiro (Flamengo)



Attaquants : Neymar (PSG), Vinicius (Real Madrid), Raphinha (Barcelone), Richarlison (Tottenham), Antony (Manchester United), Gabriel Jesus (Arsenal), Rodrygo (Real Madrid), Pedro (Flamengo), Gabriel Martinelli (Arsenal)