CM 2022 : La liste de l'Angleterre pour le tournoi

La liste de l'Angleterre pour la Coupe du monde 2022 :

Gardiens : Pickford (Everton), Pope (Newcastle), Ramsdale (Arsenal)Défenseurs : Alexander-Arnold (Liverpool), Coady (Everton), Dier (Tottenham), Maguire (Manchester United), Shaw (Manchester United), Stones (Manchester City), Trippier (Newcastle), Walker (Manchester City), White (Arsenal)



Milieux : Bellingham (Borussia Dortmund), Gallagher (Chelsea), Henderson (Liverpool), Mount (Chelsea), Phillips (Manchester City), Rice (West Ham)



Attaquants : Foden (Manchester City), Grealish (Manchester City), Kane (Tottenham), Maddison (Leicester), Rashford (Manchester United), Saka (Arsenal), Sterling (Chelsea), Wilson (Newcastle).





L'Angleterre va-t-elle continuer sur la pente ascendante ? Après une demi-finale lors de la Coupe du monde 2018 (défaite face à la Croatie) et une finale lors de l'Euro 2020 (contre l'Italie), la sélection entraînée par Gareth Southgate aspirera sans doute à se classer dans les meilleures formations lors de la Coupe du monde au Qatar.Performante et invaincue lors des éliminatoires de la compétition (8 victoires et 2 nuls), l'Angleterre n'a toutefois pas brillé lors de la dernière campagne de Ligue des nations, avec aucune victoire au compteur. Gareth Southgate a convoqué 26 joueurs pour disputer le tournoi mondial.