CM 2022 : La liste de la Belgique dévoilée

La liste des 26 joueurs de la Belgique pour la Coupe du monde :

Gardiens : Casteels (Wolfsburg), Courtois (Real Madrid), Mignolet (Club Bruges)Défenseurs : Alderweireld (Royal Antwerp), Debast (RSC Anderlecht), Faes (Leicester), Theate (Stade Rennais), Vertonghen (RSC Anderlecht), Castagne (Leicester), Meunier (Borussia Dortmund),Milieux : Carrasco (Atlético de Madrid), T. Hazard (Borussia Drotmund), De Bruyne (Manchester City), Dendoncker (Aston Villa), Onana (Everton), Tielemans (Leicester), Vanaken (Club Bruges), Witsel (Atlético de Madrid)



Attaquants : De Ketelaere (AC Milan), Doku (Stade Rennais), E. Hazard (Real Madrid), Mertens (Galatasaray), Trossard (Brighton), Batshuayi (Fenerbahçe), Openda (RC Lens), Lukaku (Inter Milan).





Au tour de la Belgique de dévoiler sa liste de joueurs convoqués pour la Coupe du monde 2022.Deuxième nation au classement FIFA, la sélection belge s'appuiera notamment sur Romelu Lukaku, qui n'a joué que 2 bouts de match depuis la fin août et une blessure musculaire à la cuisse gauche. Jugé "e" par Martinez, Lukaku devra se remettre en état avant le début de la compétition, et une opposition face au Canada, le 23 novembre prochain.Les autres très gros noms qui ont mené les Red Devils jusqu’à la demi-finale en 2018 (et une élimination face aux Bleus) seront aussi de l'aventure, de Thibaut Courtois à Kevin De Bruyne en passant par les frères Hazard, Eden et Thorgan. Placée dans le groupe F, la Belgique devra également affronter le Maroc (le 27 novembre) puis la Croatie de Luka Modric, le 1er décembre prochain. La Belgique, qui est toujours à la recherche de son premier titre international comptera forcément sur le maître à jouer de Manchester City, Kevin De Bruyne, afin de possiblement atteindre les sommets.