La Côte d'Ivoire a pris le meilleur sur le Mozambique (3-0), samedi à Cotonou, et reste en tête du groupe D des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, qui se conclura mardi par un explosif déplacement au Cameroun. Avec sérieux, les Éléphants ont d'emblée pris la direction des opérations. Sur une récupération haute, Haller décalait Gradel à l'entrée de la surface. La frappe puissante de l'ancien Toulousain était repoussée par Siluane (3e). Une autre perte de balle allait être fatale aux Mambas. Gradel récupérait aux trente mètres et décalait Hamed Traoré. Le ballon parvenait à Cornet. Celui-ci centrait pour... Gradel, qui finissait le travail de près (11e, 1-0). Le break était proche quand Haller croyait effacer Siluane, mais le portier mozambicain parvenait à gêner l'attaquant de l'Ajax (20e).

Un Gbohouo vigilant, un Cornet efficace

Les Mozambicains procédaient par des contres sporadiques, mais ne parvenaient pas à menacer sérieusement Gbohouo. La reprise les voyait s'enhardir, et Gbohouo devait parer un coup de tête de Miquissone, suite à un bon centre de Reinildo (46e). Après une remontée de balle rondement menée, le latéral gauche du LOSC envoyait un nouveau ballon dans la surface. Gbohouo avait tout vu et sur le contre, Gradel trouvait Cornet au second poteau. Le joueur de Burnley se couchait bien sur le ballon et doublait la mise (61e, 2-0). Le break était fait, et un ultime but, signé Seri (90e, 3-0) permettait aux vainqueurs du soir de remettre leur différence de buts au niveau de celle du Cameroun (+8 chacun). La Côte d'Ivoire garde les commandes du groupe D avant la dernière journée.



Désormais nantie de 13 points, la Côte d'Ivoire aborde la dernière journée avec une avance inchangée d'un point sur le Cameroun (12 points). Un nul suffira aux hommes de Patrice Beaumelle, mardi à Douala.