Entre le Ghana et l'Afrique du Sud, plus rien ne va. Depuis là fin du match à Cape Coast, soldé dimanche par le succès des Black Stars (1-0) et leur qualification pour les barrages, le ton ne cesse de monter entre les deux pays. Ce sont tout d'abord les circonstances du match qui ont fait l'actualité. Le penalty décisif, accordé en première période par l'arbitre sénégalais Maguette Ndiaye, est sujet à discussions.

Un rapport sud-africain charge l'arbitre

En conférence de presse mercredi, Ace Ngcobo, ancien arbitre mandaté par la Fédération sud-africaine de football (SAFA), a vivement critiqué le sifflet sénégalais, coupable d'avoir pris 90% de ses mauvaises décisions contre les Bafana Bafana, selon un rapport établi après visionnage du match. Une plainte a été déposée auprès de la FIFA. Par ailleurs, les réseaux sociaux officiels de la SAFA ont déclaré lors du match avoir été « volés ».

Le Ghana répond

Ce jeudi, la Fédération ghanéenne de football (GFA) est aussi montée au créneau. Elle réfute les allégations de la SAFA. « Le Ghana a déjà battu l'Afrique du Sud et ce ne sera pas la dernière », lit-on dans un communiqué. La GFA réfute d'ailleurs que la Fédération sud-africaine ait pu, comme annoncé, faire neuf heures de trajet entre Accra et Cape Coast, lieu du match. La FIFA devrait trancher au sujet de la plainte sud-africaine la semaine prochaine.