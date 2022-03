Pas le temps de souffler. A peine fêté le premier sacre continental, le Sénégal retrouve l'Egypte, battue en finale de la CAN le 6 février dernier. Cette double confrontation face à des Pharaons avides de revanche, Sadio Mané et ses coéquipiers devront surfer sur la vague qui les porte. Le succès appellera-t-il le succès ?



Se remobiliser, trouver de nouveaux ressorts de motivation pour ces Lions de la Teranga, éviter en somme que les fauves se sentent rassasiés, voilà tout le défi qui est aujourd’hui celui d’Aliou Cissé, désireux de retrouver le Mondial quatre ans après une campagne de Russie ô combien frustrante. Vibrer avec ses héros et les célébrer de nouveau, le public du nouveau stade Olympique de Diamniadio, théâtre du match retour, n'attend que cela.

Afsha rappelé

Battus sans perdre en finale de la CAN, les Pharaons se trouvent face à une configuration nouvelle, celle de matchs aller-retour. La stratégie attentiste adoptée au Cameroun devra certainement être infléchie, dans un contexte où les buts inscrits à l'extérieur comptent toujours double en cas d'égalité. Pour ce rendez-vous capital, le sélectionneur Carlos Queiroz a rappelé Mohamed Magdy Afsha, le talentueux milieu offensif d’Al-Ahly, écarté après la Coupe Arabe.



Les deux grands clubs cairotes, qui fournissent plus de la moitié des 24 joueurs retenus, ne sont pas au mieux. Soumis à un calendrier extrêmement intensif dès la fin de la CAN, le Zamalek a été éliminé de la Ligue des Champions, tandis que son rival local d'Al-Ahly devra attendre la sixième et dernière journée pour éventuellement sortir des poules. Mohamed Salah ne pouvant tout faire tout seul, cette mauvaise passe ne risque-t-elle pas de rejaillir sur la sélection ? Les supporters égyptiens n'osent y penser.



Sur vos agendas :

25 mars 2022, 20h30 : Egypte – Sénégal, Cairo International Stadium, Le Caire.

29 mars 2022, 19h00 : Sénégal – Egypte, Stade Olympique de Diamniadio, Dakar.