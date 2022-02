L'Egypte entend bien mettre toutes les chances de son côté avant ses matchs de barrage du Mondial 2022. Pour la double confrontation face au Sénégal, les Pharaons pourront compter lors de la manche aller sur le soutien de leurs supporters. Ainsi en a décidé la Fédération égyptienne de football à un peu plus d'un mois de cette revanche de la finale de la CAN. « Notre pays veut la qualification pour la Coupe du monde, nous essaierons de fournir à Carlos Queiroz tout ce dont il a besoin », a déclaré Helmi Mashhour, membre de l'instance, avant de donner quelques précisions.

Des séances d'entraînement en public

« Queiroz a dit qu'il voulait que le match ait lieu au stade International du Caire, nous avons donc obtenu l'autorisation pour cela. Nous essayons également d'obtenir l'autorisation pour le nombre maximum de supporters autorisés à assister à la rencontre. Pour l'instant, un minimum de 50.000 spectateurs sera autorisé », a ajouté le dirigeant. Par ailleurs, les séances d'entraînement de Mohamed Salah et de ses coéquipiers ne se dérouleront pas à huis clos, mais en public. Un autre souhait formulé par Carlos Queiroz auquel sa Fédération a accédé.