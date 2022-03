L'Algérie et le Cameroun apparaissent comme deux équipes en quête de rachat, deux géants africains en mode reconquête, avant ce double barrage. Arrivée à la CAN avec le désir de conserver son titre de championne d'Afrique, l'Algérie n'a pas fait le poids (1 nul, 2 défaites, 1 seul but marqué) mais la sélection est restée entre les mains de Djamel Belmadi, l'homme du sacre de 2019.



Son adversaire a fait tout le contraire. Après avoir échoué à gagner la CAN 2021 chez lui, le Cameroun a confié la barre des Lions Indomptables à Rigobert Song. L'ancien défenseur et capitaine de l'équipe nationale a été en choisi en haut lieu, par Samuel Eto'o et le chef de l'Etat, pour succéder au Portugais Toni Conceiçao, en poste depuis l'automne 2019.

Belmadi tranche dans le vif

L'occupant du banc a beau avoir changé, le groupe de joueurs convoqués apparaît dans la stricte continuité des choix de son prédécesseur. Sur la pelouse, si critiquée par... l'Algérie, du stade de Japoma, le Cameroun devrait compter sur les automatismes acquis pendant la CAN et lors de sa longue préparation, mais aussi sur sa grande solidité à domicile, où aucun adversaire n'est parvenu à s'imposer depuis près de vingt-cinq ans.



Du côté des Fennecs, c'est l'inverse qui s'est produit : le coach est resté en place, mais il a largement fait évoluer un groupe marqué par des états de forme très disparates, avec beaucoup de cadres loin du niveau qui avait fait d’eux d’irrésistibles champions d’Afrique. Exit Bounedjah, welcome back Guedioura ! « Ce n’est pas une liste sanction, mais une liste pour se qualifier à la Coupe du Monde », a expliqué Djamel Belmadi. Riyad Mahrez et l'Algérie, qui disputeront la manche retour sur leur pelouse fétiche de Blida, savent ce qu'il leur reste à faire.



Sur vos agendas :

25 mars 2022, 18h00 : Cameroun – Algérie, Stade de Japoma, Douala.

29 mars 2022, 21h30 : Algérie – Cameroun, Stade Mustapha Tchaker, Blida.