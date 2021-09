CM 2022 : Bale, héros gallois, voit triple

Et dire que Gareth Bale imaginait arrêter sa carrière après le dernier Championnat d'Europe... Déjà en renaissance du côté du Real Madrid, le Gallois vient de réussir un triplé avec sa sélection nationale, en Biélorussie (2-3) à l'occasion des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Après avoir marqué ses deux premiers buts sur penalty, d'abord pour ouvrir le score puis pour égaliser à 2-2 (5eme, 69eme), l'ancien joueur de Tottenham a dégainé dans le temps additionnel (90eme+3) pour offrir un succès qui pourrait s'avérer capital. Le Pays de Galles, qui reste sur deux participations successives au Championnat d'Europe, n'a en effet plus participé à une Coupe du Monde depuis 1958 ! Et la situation au classement du groupe E demeure, pour le moment, presque idéale...



Après seulement trois matchs disputés sur huit, les Gallois n'ont perdu qu'en Belgique (3-1), ce qui est donc logique. C'est surtout la deuxième place, qualificative pour les barrages, que les joueurs de Robert Page visent. Dans cette optique, c'est donc un duel face à la République Tchèque qui semble alors se dessiner, et Galles a remporté la première manche à domicile au mois de mars (1-0). Il ne fallait alors surtout pas lâcher ce genre de points en route pour Bale et ses coéquipiers, qui étaient privés à Minsk de treize joueurs à cause du Covid - à noter que ce match s'est disputé à huis clos, en raison des directives sanitaires locales. Le capitaine historique s'en est chargé, lui qui restait sur douze matchs sans marquer en sélection. Son énième renaissance est pour le moins spectaculaire.