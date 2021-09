Les favoris continuent d'entrer en scène dans les éliminatoires du Mondial 2022. Ce sera ce jeudi au tour de l'Algérie, championne d'Afrique, et du Maroc, mondialiste sortant, de faire leurs débuts. Fennecs et Lions de l'Atlas débuteront à domicile, mais à huis clos, face à des adversaires théoriquement bien plus faibles qu'eux : Djibouti et le Soudan. Des deux côtés, l'avant-match a été marqué par un gros coup de gueule du sélectionneur, Djamel Belmadi ouvrant le feu sur la qualité déplorable de la pelouse de Blida, Vahid Halilhodzic s'en prenant à Hakim Ziyech.



On a fort peu parlé des adversaires, tous deux coachés par des techniciens français, le jeune Julien Mette (Djibouti) et le plus chevronné Hubert Velud (Soudan). "On sait à quoi s'attendre et qu'on va souffrir. C'est une très bonne équipe avec de fortes individualités", a déclaré ce dernier, conscient du statut de favoris des Lions de l'Atlas. "Nous avons un collectif à faire valoir. On vient pas du tout ici en victime expiatoire. On va essayer de faire des choses dans ce match, avec nos moyens." Le même état d'esprit prévaut du côté de son alter ego à Djibouti, dont l'équipe est avant tout là pour apprendre, dans l'optique d'une future qualification pour la CAN, soit l'objectif déjà atteint cette année par le Soudan. On suivra pour le reste le choc est-africain entre le Kenya et l'Ouganda, ainsi que les matchs RDC-Tanzanie et Madagascar-Bénin dans le groupe J.

Programme du jeudi 2 septembre :

Groupe A :

18h : Niger - Burkina Faso (à Marrakech)

21h : Algérie - Djibouti



Groupe E :

15h : Kenya - Ouganda



Groupe H :

18h : Namibie - Congo



Groupe I :

21h : Maroc - Soudan



Groupe J :

15h : RD Congo - Tanzanie

21h : Madagascar - Bénin