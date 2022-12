Classement FIFA : la France de retour sur le podium, le Maroc fait un énorme bond

Quatre jours après la fin de la Coupe du monde 2022 au Qatar, le nouveau classement FIFA a été dévoilé. Et forcément, il y a de nombreux changements dans ce classement. Certains sont importants, d'autres conséquents, et on peut voir que le Mondial a rebattu les cartes avec des équipes gagnantes et d'autres perdantes. Chez les sélections ayant le sourire, on peut mettre en avant l'Argentine et la France. L'Albiceleste, victorieuse du Mondial, gagne une place et se retrouve dauphin d'un Brésil toujours au sommet de ce classement FIFA malgré une élimination en quart de finale face à la Croatie. La France, désormais vice-championne du monde, gagne aussi un rang et retrouve le podium dans ce classement FIFA avec une 3e place désormais.

Le Maroc fait un bond incroyable

Avec l'Argentine et la France ayant chacun gagné une place, cela a mis la Belgique à mal. Les Diables Rouges, éliminés lors de la phase de poules, se retrouvent éjectés du podium et sont maintenant à la 4e place. Il n'y a donc pas de quoi faire la fête. Du côté des sélections qui ont le sourire, on retrouve aussi le Maroc. Après le parcours fabuleux des Lions de l'Atlas, demi-finalistes du Mondial face aux Bleus, la sélection africaine a gagné onze places et se retrouve au 11e rang de ce nouveau classement FIFA.

L'Australie, 8e de finaliste face à l'Argentine, gagne aussi onze places et se retrouve au 27e rang. Dans le top 10, les Pays-Bas, quarts de finaliste face à l'Argentine, ont gagné deux places et sont 6es. Du côté de l'Espagne, c'est la douche froide avec trois places en moins et donc un 10e rang désormais pour la Roja. La Croatie, 3e du Mondial 2022, gagne trois places et se retrouve au 7e rang. Découvrez le classement complet après ce Mondial ci-dessous.