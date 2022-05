Edouard Mendy parmi les grands de ce monde, à Davos. "Le sport comme force d'unification" : tel est l'intitulé du panel du Forum économique mondial auquel le gardien de but international sénégalais de Chelsea participera ce lundi. Présidée par nul autre que son Altesse Sheikh Tamim Bin Hamad Bin Khalifa Al Thani, émir du Qatar, cette session de discussion rassemblera des personnalités triées sur le volet, telles que Gianni Infantino, président de la FIFA, Ronaldo, ancien Ballon d'Or, et Arsène Wenger, ex-manager d'Arsenal.



L’intervention d’Edouard Mendy doit porter sur la contribution du football et son impact dans le rapprochement des peuples, précise la lettre d'intention de l'événement. Le portier champion d'Afrique partagera aussi ses souvenirs de Coupe du monde et déclinera ses ambitions et ses espérances pour la prochaine édition.

