Centrafrique : Sans Kondogbia, un groupe rajeuni / Éliminatoires CM 2022

Raoul Savoy prépare l'avenir. Le néo-sélectionneur de la Centrafrique a convoqué 26 joueurs pour débuter les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, face au Cap-Vert (1er septembre) et au Liberia (6 septembre). La CAN 2023, objectif principal des Fauves, est en ligne de mire de ce groupe privé de sa star, Geoffrey Kondogbia, et composé majoritairement de jeunes. Côté diaspora, Axel Urie, Peter Guinari, Ruben Kokolo et Karl Namnganda font leur première apparition. C'est également le cas des joueurs locaux Berry Biandao, Francis Manda-Dansia et Hénock Kpéko.

Pour rappel, les deux matchs auront lieu à Douala (Cameroun), en raison de la suspension des stades centrafricains et libériens.