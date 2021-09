Cengiz Ünder, l'attaquant turc du moment

Cengiz Ünder est de retour à son meilleur niveau ! Depuis son arrivée à Marseille, il a été impliqué sur trois buts en trois journées de Ligue 1. A Nice, dans un match qui n'a pas encore été comptabilisé par la LFP, le Turc avait été le meilleur olympien. Le joueur qui est prêté par l'AS Rome a aussi su exporter sa forme du moment sur la scène internationale. Lors du premier match de la trêve internationale, il a été impliqué sur les deux buts qui ont permis à la Turquie de prendre un point face au Monténégro (2-2). En ouvrant le score du gauche après une longue percée en solitaire puis en offrant le but du 2-0 à Yusuf Yazici, le joueur de 24 ans a tout fait pour aider la sélection de Senol Günes à s'imposer. En vain. Contrainte au match nul, la Turquie a vu les Pays-Bas revenir à un petit point dans le groupe G. Dans la course à la Coupe du Monde 2022, tout a été relancé par ce résultat et le choc de ce mardi soir pourrait être décisif. A la Johan Cruyff Arena, Cengiz Ünder serait donc très bien inspiré de poursuivre sur sa série après avoir été ménagé lors du déplacement à Gibraltar (0-3).

Une progression freinée par les blessures Comme en club où son rendement a été en baisse après sa première saison italienne réussie sous les couleurs de la Roma, l'ancien d'Istanbul Basaksehir a vu sa progression être limitée par sa forme physique. Décisif quand son corps lui a laissé du répit, l'attaquant a eu besoin de tranquillité pour enfin exploiter son potentiel. Et c'est enfin le cas. Titulaire lors des trois matchs perdus par la Turquie à l'Euro, il est resté l'ailier droit numéro 1 du 4-1-4-1 turc au début du mois de septembre. Et sa réussite y est la même que dans le 3-4-3 de Jorge Sampaoli. Efficace dans les duels, bon centreur est capable de porter le danger sur le but adverse, Cengiz Ünder a prouvé en Ligue 1 comme avec la sélection turque, que sa capacité à animer le couloir droit est redoutable.