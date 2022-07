Le décalage de la prochaine CAN de l'été 2023 au mois de janvier 2024 produit ses effets. Les deux journées (J3 et J4) des éliminatoires initialement programmés en septembre ont été reportées au mois de mars 2023 par la Confédération africaine de football. Cela permettra aux cinq sélections africaines présentes au Mondial (Sénégal, Cameroun, Ghana, Maroc et Tunisie) d'avoir les coudées plus franches dans leur préparation pour le rendez-vous mondial au Qatar (21 novembre-18 décembre). Restera à trouver des adversaires dans un contexte de surcharge du calendrier sur les différents continents.

Un calendrier chamboulé

Cette décision de l'instance dirigeante ne faisait plus aucun doute depuis que, la semaine dernière, le Maroc avait annoncé la tenue de deux matchs amicaux au mois de septembre. Les équipes non qualifiées pour le Mondial ont quelques semaines pour revoir leurs plans avant ce créneau FIFA. Le calendrier de la suite des éliminatoires s'établit désormais comme suit : les troisième et quatrième journées en mars 2023 (20-28 mars), la cinquième journée en juin 2023 (12-20 juin) et la sixième et dernière en septembre 2023 (4-12 septembre).