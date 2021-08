Cameroun : Une liste de 28 pour la Côte d’Ivoire / Éliminatoires CM 2022

Le Cameroun ratisse large. Le sélectionneur Toni Conceiçao a convoqué 28 joueurs pour les deux premières journées des éliminatoires du Mondial 2022. En l'absence des gardiens Onana et Ondoua, c'est Simon Omossola qui devrait tenir les buts. En défense, du classique avec Moukoudi, Faï ou encore Ngadeu. Du beau monde au milieu avec Zambo Anguissa, et les récentes "recrues" Yvan Neyou et James Lea Siliki. Les tauliers Vincent Aboubakar et Eric Maxim Choupo-Moting sont également là. Les attaquants John Mary Honi Uzuegbunam, sociétaire d'Avispa Fukuoka en J-League (L1 japonaise), et Lambert Gueme Araima, sensation de la saison écoulée à Coton Sport de Garoua et transféré cet été aux FAR Rabat.



Le Cameroun affronte le Malawi le 2 septembre à Yaoundé avant de se déplacer le 6 à Abidjan pour jouer les Éléphants.