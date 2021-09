Cameroun, une attaque made in Ligue 1

Pour accompagner Eric Maxim Choupo-Moting, qui a joué pendant deux saisons en Ligue 1, Toni Conceiçao mise sur plusieurs attaquants camerounais qui évoluent toujours dans l'Hexagone. Avec Ignatius Ganago, Stéphane Bahoken et Karl Toko Ekambi, l'entraîneur portugais mise sur trois joueurs qui ont déjà fait leurs preuves dans le championnat de France pour bâtir son secteur offensif. Si à eux trois ils n'ont marqué que six buts sur la scène internationale, le Lensois, l'Angevin et le Lyonnais sont attendus à l'approche des importantes échéances à venir.

Dans les qualifications à la Coupe du Monde 2022 ou pour la prochaine Coupe d'Afrique qu'ils vont disputer à domicile durant l'hiver, ils auront un rôle important à jouer. S'ils n'ont pas été retenus pour la fenêtre internationale de mars dernier, Stéphane Bahoken et surtout Karl Toko Ekambi ont su s'imposer comme les cadres des Lions Indomptables. Le premier s'est notamment illustré en étant impliqué sur trois des cinq buts marqués par le Cameroun lors de la dernière CAN alors que le second est un habitué de la sélection depuis maintenant plus de cinq ans.

Ignatius Ganago, le futur de l'attaque camerounaise ?



En juin dernier, ils avaient notamment été associés lors d'un amical victorieux face au Nigéria (1-0). Pour le deuxième match de cette double-confrontation sans enjeu avec les Super Eagles, c'est Ignatius Ganago qui avait eu sa chance. Et l'attaquant lensois peut espérer se faire sa place dans la tanière des Lions Indomptables. Même si sa progression a été ralentie par plusieurs blessures, le joueur aux cinq sélections s'est imposé comme une véritable alternative à Nicolas Moumi Ngamaleu dans le couloir gauche.

Alors que le 4-3-3 semble avoir les faveurs de Toni Conceiçao, sa polyvalence et sa capacité à permuter pourraient lui permettre d'obtenir du temps de jeu avec le Cameroun. Et pourquoi pas d'être aligné dans un secteur offensif 100% Ligue 1 avec Karl Toko Ekambi et Stéphane Bahoken ? Alors que le sélectionneur en poste depuis 2019 a tenté différentes choses, rien ne semble impossible dans un trio offensif encore en quête de repères. Même la place d'Eric Maxim Choupo-Moting dans le onze n'est pas assurée avec la concurrence de joueurs venus d'Arabie Saoudite comme Vincent Aboubakar ou de Chine comme Christian Bassogog. Mais leur quotidien dans les championnats exotiques pourrait rapidement leur porter préjudice et profiter aux habitués de la Ligue 1..