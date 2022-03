Faire des complexes avant un match décisif, ce n'est vraiment pas le genre d'André Onana. Interrogé avant la double confrontation face à l'Algérie, les 25 et 29 mars en barrages du Mondial 2022, le gardien de but du Cameroun ne joue pas les faux modestes. « On va jouer contre l'Algérie, une équipe très forte. Nous aussi nous sommes très bons et je suis confiant que si on joue avec la même détermination, on va passer. Honnêtement, moi je n'ai peur de personne, on a un match très important à Douala, le retour est à Alger, on ira pour confirmer notre victoire », déclare le portier de l'Ajax Amsterdam, cité par le site Actu-Cameroun.

« La page de la CAN est tournée »

« La page de la CAN est tournée, on va se focaliser désormais sur la qualification pour la Coupe du Monde, a poursuivi André Onana, qui va découvrir son nouveau sélectionneur, Rigobert Song. l’objectif c’est le Mondial et nous le savons, j’ai travaillé toute ma vie pour jouer ce genre de match, donc je ne me vois pas en novembre regarder les autres équipes, il faut que je participe. Je compte aller au mondial, ce groupe, nos supporteurs, tout le pays est mobilisé pour qu’on aille au Mondial. » Pour ce faire, le dernier rempart des Lions mise sur la solidité du Cameroun à domicile, où l'équipe n'a plus perdu depuis 1998. « On essayera d’achever l’affaire ici avant le match retour », promet-il. Rendez-vous est pris.