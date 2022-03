Cameroun : Onana accidenté, Ngamaleu forfait

Les "breaking news" se succèdent à grande vitesse dans la tanière des Lions Indomptables. Tôt ce mardi matin, les réseaux sociaux voyaient se répandre des photos, inquiétantes, d'un accident de la circulation dans lequel André Onana était impliqué. Survenu sur l'axe Yaoundé-Douala alors que le gardien de but des récents médaillés de bronze de la CAN 2021 rejoignait le rassemblement des Lions Indomptables, le crash s'est avéré sans gravité aucune pour le joueur, qui s'en tire donc avec une grosse frayeur.

Le gardien du #Cameroun et de l'#Ajax d'#Amsterdam André #Onana victime d'un accident de la route ce 22 mars sur l'axe Yaoundé-Douala. Il rejoignait le regroupement des Lions en marge du match contre l'#Algérie ce 25 mars à Douala. Plus de peur que de mal #CDM #Qatar2022 #CMRALG pic.twitter.com/BOM79N7uyb — OG (@OGRAYANE) March 22, 2022

Deux absences dans l'entrejeu

Moins impressionnant visuellement mais certainement plus préjudiciable pour le Cameroun est le forfait de Nicolas Moumi Ngamaleu (36 ans, 4 buts et 8 passes décisives, dont 2 pendant la CAN). Le milieu de terrain offensif des Young Boys Berne, joueur le plus décisif de l'ère Conceiçao, s'est blessé en club ce week-end et ne pourra prendre part à la double confrontation face à l'Algérie. De quoi causer quelques soucis au nouveau sélectionneur Rigobert Song et aux membres de son staff, déjà privés d'André-Frank Zambo Anguissa dans l'entrejeu.

#ECHOSDELATANIERE 🇨🇲🦁 Blessé en club ce week-end, Moumi Ngamaleu est forfait pour la double confrontation contre l'Algérie des 25 et 29 mars 2022 comptant pour les barrages de la #FIFAWC2022Q zone Afrique. Il sera remplacé par Souaibou Marou de @FcCoton. pic.twitter.com/K49mNkaiKJ — Les Lions Indomptables Officiel (@LIndomptables) March 22, 2022

Pour le remplacer, l'ailier de Coton Sport de Garoua, Souaibou Marou, a été convoqué pour la première fois en équipe nationale.