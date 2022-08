🔴🔴 #INFO

Bryan Mbeumo, footballeur professionnel qui évolue au poste d'attaquant au Brentford FC en Premier League anglaise jouera desormais pour les #LionsIndomptables.



Une. Dans l'optique de la prochaine Coupe du monde, la Fécafoot dévoile ce vendredi que. « Cette décision résulte de l'aboutissement des échanges nourris avec le président de la Fécafoot et la crédibilité retrouvée et le professionnalisme dans les gestion des selactions nationales », lit-on dans un communiqué de l'instance présidée par Samuel Eto'o.Âgé de 23 ans et passé par Troyes, Bryan Mbeumo a fait ses gammes internationales dans les. Il compte 3 sélections chez les U20 et 7 avec les Espoirs tricolores. La saison passée, ce natif d'Avallon a réussi 4 buts et 7 passes décisives pour son premier exercice en Premier League avec les Bees.