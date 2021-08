Les futurs adversaires des Lions Indomptables

Le premier match qui me préoccupe, c’est le Malawi (la liste des joueurs convoqués a été dévoilée lundi, ndlr). C’est une équipe théoriquement plus faible que la Côte d’Ivoire et le Cameroun mais qui vient à Yaoundé pour nous compliquer la tâche, pour nous causer des problèmes. C’est une équipe qui est très forte physiquement, qui donne tout, se bat sur tous les ballons. Il va falloir mettre une stratégie tactique avec la créativité de nos joueurs pour faire la différence. Aujourd’hui il n’y a plus de match facile. On s’attend à beaucoup de difficultés contre le Malawi, le Mozambique et la Cote d’Ivoire. Mais on est préparé et prêt pour aller au combat.



Sa philosophie de jeu

Les joueurs commencent à comprendre ce que je veux sur le plan défensif et offensif. Défensivement l’équipe est solide, offensivement on a un gros volume de jeu. C’est vrai que sur les deux derniers matchs il nous a manqué de buts (1-0 et 0-0 contre le Nigeria en juin dernier en amical, ndlr), de qualité individuelle devant les buts, mais on travaille dessus avec les joueurs. On a tous les arguments pour combattre les autres grands pays.



CAN ou Mondial, l'ordre des priorités

On a six matchs avant la CAN. Les éliminatoires du mondial sont plus importantes. Evidemment, si on a une bonne prestation ça va aider pour la CAN.