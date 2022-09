Nkoulou et Mandjeck de retour

fait ses choix. Le sélectionneur du Cameroun a convoqué, les 23 et 27 septembre prochains. Dans le secteur offensif,, au profit de Bryan Mbeumo, en vue avec Brentford cet été, et Jean-Pierre Nsamé, toujours prolifique avec les Young Boys Berne.Son ex-coéquipier, Nicolas Moumi Ngamaleu, récemment transféré au Dynamo Moscou, est en revanche laissé au repos, tout comme. Absents depuis respectivement cinq et trois ans, les ex-champions d'Afrique 2017 Nicolas Nkoulou et Georges Mandjeck font leur retour pour pallier leurs absences poste pour poste.Le sélectionneur s'est expliqué sur ce dernier choix. « Zambo qui joue tous les trois jours (…).Anguissa nous sera utile en novembre. On va à une compétition et non pour un seul match. On les connaît tous. Il faut donner la possibilité aux autres. On essaie les autres pour trouver un équilibre. Il n’y aucun souci. Le staff a pensé que c’est une bonne solution », a assuré Rigobert Song. Pour rappel, le Mondial verra le Cameroun affronter la Suisse, la Serbie et le Brésil dans le groupe G.