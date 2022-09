« Ce n'est pas l'équipe nationale de Samuel Eto'o ou de Rigobert »

La défaite du Cameroun face à l'Ouzbékistan (2-0), ce vendredi en amical à Goyang (Corée du Sud), a suscité de nombreuses réactions au pays. Ancien attaquant international (39 sélections, 6 buts), Mohammadou Idrissou n'a pas apprécié cette prestation de l'équipe nationale et l'a fait savoir avec ses mots à lui. Et ça décape...« Si tu perds 2-0 un match amical contre celui-là, alors si tu rencontres le Portugal, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, la Belgique ou les Pays-Bas, ça veut dire que tu vas prendre 25-0 ! Mettez les meilleurs joueurs, l'équipe qu'il faut. Ce n'est pas l'équipe nationale de Samuel Eto'o ou de Rigobert ou de quelqu'un d'autre, c'est l'équipe nationale du Cameroun ! Mettez nous les gens qu'il faut, ça me fait chier maintenant, arrêtons ça quand même », a tonné l'ancien attaquant international dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Le Cameroun va avoir l'occasion de se racheter. Les Lions Indomptables disputent un deuxième match amical, mardi prochain à Séoul contre la Corée du Sud.