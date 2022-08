Une « dot » non divulguée

Un équipementier étranger au football

Après la, et avant ses suites devant la justice,. Alors que le Mondial 2022 approche à grands pas, le choix de l'instance présidée par Samuel Eto'o a de quoi déconcerter. Ceux qui, nombreux, espéraient voir une marque prestigieuse associer son image aux coéquipiers de Vincent Aboubakar en seront pour leurs frais.« La Fédération Camerounaise de Football porte à la connaissance de l’opinion publique nationale et internationale quepar la commission ad-hoc mise sur pied dans le cadre de l’appel d’offres international lancé en vue du recrutement d’un nouvel équipementier de la Fécafoot », a-t-on appris via un communiqué publié dans la soirée.Cetteverra « le nouvel équipementier [s’engager à] verser à la Fécafoot uneà celle proposée par les autres prétendants », promet la Fécafoot, sans préciser le montant en question, en raison de « la confidentialité contractuelle exigée par son partenaire. » Ledit partenariat prévoit également la fourniture d'un bus de standing VIP pour les Lions Indomptables, mais aussi d'destinés aux supporters des équipes nationales.De son côté,sur le sujet. Le compte Instagram de l'entreprise américaine, suivi par un peu plus de 3200 personnes, n'a plus été actualisé depuis le mois de janvier... 2019. Le site officiel de la marque met en avant les. Point de trace de maillots de football donc. Et pour cause : One All Sports est vierge de toute expérience dans ce domaine. Le Cameroun va donc essuyer les plâtres.