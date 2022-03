La première liste de Rigobert Song est tombée. Nommé sélectionneur du Cameroun la semaine dernière, le successeur de Toni Conceiçao a communiqué ce lundi les noms des 38 joueurs préconvoqués pour la double confrontation face à l'Algérie. Ces rencontres des barrages du Mondial 2022 voient l'ancien défenseur opter pour la continuité, puisque la majeure partie des appelés étaient déjà dans la tanière à l'occasion de la récente CAN, achevée à la troisième place sous la direction du Portugais. Onana, Fai, Ngadeu, Castelletto, Tolo, Zambo Anguissa, Hongla, Ngamaleu, Toko Ekambi, Aboubakar : tous sont présents, de même qu'Eric Maxim Choupo-Moting et le très contesté Clinton Njie. Parmi les quelques nouveautés, on relève les retours de Jeando Fuchs et Arnaud Djoum au milieu, où Gaël Ondoua reçoit son premier appel en équipe nationale, mais aussi les apparitions des binationaux Sacha Boey et Kevin Soni.



Le match aller se jouera le 25 mars à 18h (heure française) au stade de Japoma, à Douala. La manche retour sera pour le 29 mars à 21h30 au stade Mustapha Tchaker de Blida.