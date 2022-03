Cameroun-Algérie, grands d’Afrique en reconquête / Éliminatoires CM 2022

L'Algérie et le Cameroun apparaissent comme deux équipes en quête de rachat, deux géants africains en mode reconquête, avant ce double barrage. Arrivée à la CAN avec le désir de conserver son titre de championne d'Afrique, l'Algérie n'a pas fait le poids (1 nul, 2 défaites, 1 seul but marqué) mais la sélection est restée entre les mains de Djamel Belmadi, l'homme du sacre de 2019.

Son adversaire a fait tout le contraire. Après avoir échoué à gagner la CAN 2021 chez lui, le Cameroun a confié la barre des Lions Indomptables à Rigobert Song. L'ancien défenseur et capitaine de l'équipe nationale a été en choisi en haut lieu, par Samuel Eto'o et le chef de l'Etat, pour succéder au Portugais Toni Conceiçao, en poste depuis l'automne 2019.