Remplacé à la pause face à l'Algérie vendredi, Vincent Aboubakar sera-t-il de la partie mardi à Blida pour la manche retour des barrages qualificatifs de la Coupe du Monde 2022 ? Le sélectionneur du Cameroun s'est voulu rassurant pour sa meilleure gâchette. « Vincent Aboubakar a eu une douleur au talon à la mi-temps, mais ce n’est pas grave. Il avait un souci au niveau des talons et avec la pelouse qui était un peu plus lourde, nous n’avons pas voulu prendre de risque car le match retour sera très important », a déclaré Rigobert Song après la rencontre, dans des propos repris par Camfoot. Jugeant au contraire sa blessure « grave », Vincent Aboubakar ne donnait pourtant pas l'impression d'être ainsi touché dans ses propos d'après-match. Déjà privés de Ngamaleu, les Lions Indomptables espèrent pouvoir compter sur le meilleur buteur de la dernière CAN avec 8 réalisations.