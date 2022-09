Vincent Aboubakar s'apprête à disputer sa troisième Coupe du monde avec le Cameroun. Après les catastrophiques éditions de 2010 et de 2014, l'attaquant espère voir les Lions Indomptables faire mieux, dans un groupe difficile, avec la Suisse, la Serbie et surtout le Brésil. Il y a huit ans, Neymar et ses coéquipiers avaient surclassé Aboubakar et les siens (4-1). Mais l'ancien Lorientais, aujourd'hui sociétaire d'Al-Nassr Riyad, ne nourrit aucun complexe.

Aboubakar : "Nous n'avons pas peur"

« Nous n’avons pas peur du Brésil car cette équipe ne ressemble pas à celles que nous avons connues par le passé. Certes, il y a de bons joueurs mais pour aller loin dans une telle compétition, il faut un groupe soudé. Sans ce collectif, aligner les grands noms ne sert pas à grand-chose », assure Vincent Aboubakar, avant de promettre des lendemains qui chantent aux supporters camerounais.



« Nous n’avons rien à envier au Brésil, poursuit le meilleur buteur de la dernière CAN. Nous sommes une grande équipe, nous représentons un grand pays et nous avons les moyens d’aller loin. Laissons notre jeu parler pour nous. Ce tournoi va réunir les meilleures équipes de la planète. Si nous voulons être compétitifs, il va falloir bien se préparer. En 2014, les choses ne se sont passées comme prévu, car nous étions en pleine transition. Il y avait des tensions au sein du groupe mais nous avons tiré les leçons de cet épisode et nous sommes prêts à entamer un nouveau chapitre. » Rendez-vous est pris pour le 2 décembre.