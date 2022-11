Camavinga : "Benzema était dépité"

Il y a deux jours, le forfait de dernière minute de Karim Benzema à la Coupe du Monde a surpris toute la planète. Touché physiquement, le buteur de l'Equipe de France faisait une croix sur le Mondial, estimant qu'il ne pourrait être à 100% de ses capacités au Qatar, pour ce qui aurait sans doute été la dernière Coupe du Monde de sa carrière. Un tremblement de terre qui a fait de sacrés dégâts chez les Bleus, même si Didier Deschamps cherche à positiver depuis samedi soir.

Son coéquipier Eduardo Camavinga a évidemment été touché par cet abandon surprise. D'autant plus que l'ancien Rennais le côtoie tous les jours depuis deux saisons du côté du Real Madrid. Présent en conférence de presse ce dimanche à 48 heures de l'entrée en lice des champions du monde en titre face à l'Australie, le milieu tricolore a fait part de son ressenti quant à ce forfait du Ballon d'Or 2022.

« C'est sûr que la soirée d'hier n'a pas été une bonne soirée. On l'a su dans la soirée qu'il n'était pas disponible. Il n'a pas pu nous le dire en face car il est parti très tôt ce matin. Je l'ai eu par message et il était dépité de ne pas jouer cette compétition qui lui tient à coeur. Il y a quand même de grands joueurs, donc on va se battre pour ceux qui ne peuvent pas être là et pour toute la France », a indiqué Eduardo Camavinga à la presse.