Bruno Fernandes satisfait : "L'objectif est atteint"

Le Portugal était opposé ce lundi soir à l'Uruguay pour le dernier match de la deuxième journée de la Coupe du Monde. Grâce à cette victoire, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Ils peuvent remercier Bruno Fernandes, auteur d'un doublé et d'une très grande performance face à l'Uruguay. Son premier but aurait même pu être accordé à Cristiano Ronaldo si ce dernier avait touché le centre de son ancien coéquipier à Manchester United. Pendant la célébration, tout le monde pensait d'ailleurs que c'était le quintuple Ballon d'Or qui avait envoyé le ballon au fond des filets. Après la rencontre, Bruno Fernandes a parlé de ce moment de joie ainsi que de la qualification pour les huitièmes de finale de sa sélection.

"J'ai fêté ce but comme s'il était l'œuvre de Cristiano, je pensais vraiment que ça lui appartenait. Ma célébration avec ma croix était pour lui. C'est un attaquant et, comme André Silva, les buts ont plus de sens pour des joueurs comme lui, mais l'objectif est atteint, celui aller en huitièmes de finale. C'est grâce à notre groupe et à notre staff. C'est le dévouement qui nous permet d'avoir des résultats comme celui-là"