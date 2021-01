Brésil : Un documentaire sur Pelé bientôt diffusé par Netflix

Pelé a été dépassé par Messi puis Ronaldo



Pelé sera le sujet d'un documentaire produit et diffusé sur Netflix. Auteur de 1281 buts en 1363 matchs, triple champion du monde mais aussi double vainqueur de la Copa Libertadores, "le Roi" sera donc de nouveau le protagoniste d'un résumé de sa carrière, brillante. Le trailer a été dévoilé ce jeudi par la plateforme de streaming. Visiblement, on pourra observer, à travers des images d'archives et témoignages - dont celui de Pelé - le déroulé de sa vie dans le monde du football. Considéré par certains comme le meilleur joueur de football de l'histoire, son mythe reste très important, encore aujourd'hui.Ces dernières semaines, Pelé a été au centre de débats au sujet de ses records. Dans un premier temps, c'est Lionel Messi, l'attaquant du FC Barcelone, qui a su Élément hors catégorie de Santos, au Brésil, entre 1956 et 1974 Pelé était dans le viseur des