Brésil : Thiago Silva, fringant centenaire

100 VEZES THIAGO! 💯🇧🇷



Essa história que começou em junho de 2008 chegou ao capítulo de número 100 hoje.



Thiago Silva é um dos grandes zagueiros da geração e construiu uma história gigante com a amarelinha. Valeu, Monstro! pic.twitter.com/16DDdIwDQv

— CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 10, 2021

Il brille à Chelsea

Après avoir atteint le cap des 100 sélections en effectuant sa rentrée lors du match de qualification à la Coupe du monde 2022 entre la Colombie et le Brésil le mois dernier (0-0), Thiago Silva avait ensuite fait part de sa "grande fierté. C’est un jour spécial, même dans mes rêves les plus fous je ne pensais pas en arriver là un jour. Je suis très heureux et très reconnaissant après tout ce que j'ai vécu en sélection, et pour ce que je vivrai encore. J'espère que je pourrais encore améliorer cette marque, même si le plus important est de servir l'équipe brésilienne, toujours avec fierté", avait-il ainsi déclaré.Et il avait eu droit à sa 101cape quelques jours plus tard lors de la victoire de la Seleçao contre l’Uruguay de son ancien coéquipier parisien Edinson Cavani (4-1). Ce qui lui permet d’égaler Claudio Taffarel à la sixième place du classement des joueurs brésiliens les plus capés, et le Top 5, dont le dernier occupant est Lucio (105 sélections), n’est plus très loin. Le recordman Cafu (142 sélections) semble lui inatteignable pour Thiago Silva mais pas pour son ex-partenaire au PSG Neymar (115 sélections), même si ce dernier a pu laisser planer le doute sur son avenir avec le Brésil.Les deux hommes seront en tout cas titulaires dans la nuit de jeudi à vendredi face à la Colombie, un match qui peut permettre aux joueurs de Tite de valider leur billet pour la Coupe du monde au Qatar. Ce qui serait une belle récompense pour Thiago Silva, qui ne fait absolument pas ses 37 ans. Et s’il avait dû faire face à de nombreuses et très sévères critiques dans son pays lors du Mondial 2014 disputé à domicile, le capitaine s’étant effondré en larmes et ayant refusé de frapper lors de la séance de tirs au but face au Chili en huitièmes de finale.Depuis, son image s’est améliorée au Brésil. Et en Europe, il est toujours considéré comme un défenseur d’exception. Et dire que le PSG n’en voulait plus… C’est aujourd’hui Chelsea qui en profite, un club londonien avec qui il a remporté, sous les ordres de son ex-entraîneur dans la capitale française Thomas Tuchel, sa toute première Ligue des champions. Et il est reparti sur les mêmes bases cette saison, lui dont l’entente avec les autres membres de la défense à trois des Blues, Antonio Rüdiger et Andreas Christensen, est juste parfaite. « O monstro » est toujours là…