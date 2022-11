Brésil : Sélection pour le Mondial et demande en mariage pour Pedro

"Je ne m'y attendais pas du tout, je ne sais vraiment pas quoi dire!", a déclaré l'heureuse élue, la psychologue Fernanda Nogueira, au micro de Fla TV, la chaîne officielle de Flamengo, club de Rio de Janeiro où évolue l'avant-centre de 25 ans. "C'est un jour spécial, et j'ai fait en sorte qu'il soit encore plus spécial", a dit pour sa part Pedro, tout sourire. "Ce sera ma première Coupe du Monde, un rêve d'enfant qui se réalise (...) et elle m'a beaucoup aidé dans les moments difficiles. C'est un jour inoubliable", a-t-il insisté. Dans une vidéo diffusée par Fla TV, on peut voir le joueur à genoux, un écrin contenant une bague de fiançailles à la main. Il se relève ensuite pour étreindre sa future épouse, quelques minutes après l'annonce de la liste des joueurs retenus par le sélectionneur Tite pour le Mondial au Qatar.

Pedro est un des rares sélectionnés à évoluer dans un club brésilien (trois sur 26). Il a été préféré à Roberto Firmino, avant-centre de Liverpool. De son côté, la star brésilienne Neymar, accompagné de son fils, a éclaté de rire en entendant le sélectionneur dire son nom lors de la conférence de presse qu'il regardait à la télévision. Il a filmé et posté ce moment sur Instagram, pour célébrer sa troisième participation à la Coupe du monde. Le Brésil, qui fait partie des grands favoris, va tenter de décrocher un sixième titre mondial au Qatar. La Seleçao fera ses débuts dans le tournoi le 24 novembre contre la Serbie.